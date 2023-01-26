Европа оставила Пакистан без электроэнергии

В Пакистане, население которого составляет порядка 230 миллионов человек, т.е. в полтора раза больше, чем в России, дефицит электроэнергии существует уже много лет. В минувший понедельник без света осталась почти вся территория многонаселенной страны.

В обострении затяжного энергетического кризиса в Пакистане в некоторой мере виновата и Европа. Именно из-за готовности европейцев платить в прошлом году за сжиженный газ (СПГ), которым они пытаются заменить трубный газ из России, любые деньги выросли цены на него, а следовательно и на многое другое, включая электроэнергию. Пакистан – страна бедная. Он не может конкурировать с богатой Европой так же, как другие бедные азиатские страны, например, Шри-Ланка и Бангладеш. Как в прошлом, так уже и в этом году газовозы с СПГ, предназначенным для того же Пакистана и других бедных азиатских стран, неоднократно поворачивали на Европу, где газ можно было продать с большей прибылью. В результате энергетический кризис в Пакистане, который является одной из главных причин экономического кризиса в стране, в последнее время обострился и привел к отключениям света в понедельник на 15 часов почти на всей территории страны, т.е. к тому, чем пугали перед зимой Европу.