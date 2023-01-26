Европа оставила Пакистан без электроэнергии

В Пакистане, население которого составляет порядка 230 миллионов человек, т.е. в полтора раза больше, чем в России, дефицит электроэнергии существует уже много лет. В минувший понедельник без света осталась почти вся территория многонаселенной страны.
В обострении затяжного энергетического кризиса в Пакистане в некоторой мере виновата и Европа. Именно из-за готовности европейцев платить в прошлом году за сжиженный газ (СПГ), которым они пытаются заменить трубный газ из России, любые деньги выросли цены на него, а следовательно и на многое другое, включая электроэнергию. Пакистан – страна бедная. Он не может конкурировать с богатой Европой так же, как другие бедные азиатские страны, например, Шри-Ланка и Бангладеш. Как в прошлом, так уже и в этом году газовозы с СПГ, предназначенным для того же Пакистана и других бедных азиатских стран, неоднократно поворачивали на Европу, где газ можно было продать с большей прибылью. В результате энергетический кризис в Пакистане, который является одной из главных причин экономического кризиса в стране, в последнее время обострился и привел к отключениям света в понедельник на 15 часов почти на всей территории страны, т.е. к тому, чем пугали перед зимой Европу.
Высокая инфляция, сильно обесцененная национальная валюта – пакистанская рупия и быстро сокращающиеся валютные резервы привели Пакистан к краю экономического коллапса. Власти страны, где обычно теплые зимы, уже не первый год экономят электроэнергию при помощи веерных отключений. Одно из них было запланировано на ночь с воскресенья на понедельник. Оно прошло бы, наверняка, без последствий, как десятки, если не сотни других отключений, если бы не какая-то техническая неполадка. Утром в понедельник энергетики перезапустили энергетическую систему, но с ужасом обнаружили, что это невозможно. В результате почти вся страна, включая крупные города, оставалась без света.
«Мы временно отключили нашу систему вечером в воскресенье,- объяснил министр энергетики Пакистана Хуррам Дастгир.- Когда они попытались запустить ее утром 23 января, произошли сильные колебания напряжения и им пришлось все опять отключить.
Кроме света, на весь понедельник и часть ночи с понедельника на вторник ЧП оставило большинство пакистанцев и без воды, потому что ее качают электрические насосы. Свет же остался лишь у тех, у кого имеются на такие случаи запасные генераторы.
Приблизительно такое же мощное отключение произошло ровно два года назад, в январе 2021 года. Тогда тоже оказалась виновата техническая неисправность. Принципиальным отличием отключения 2021 года от нынешнего является наличие сейчас сильного энергетического кризиса в Европе и конкуренция за СПГ.
По данным Азиатского банка развития (ADB) пакистанский импорт почти на треть состоит из энергоносителей в виде нефти, сжиженного газа и угля. Местное издание Dawn обвинило правительство в проведении ошибочной политики в области энергетики, в результате чего денег осталось лишь на месяц закупок энергоносителей. Надежда на 6-миллиардный кредит МВФ, обсуждение которого сейчас проходит. В августе прошлого года, кстати, Исламабад уже получил кредит от МВФ на 1,1 млрд долларов, но те деньги закончились.
Пакистан импортировал в прошлом году, по данным Refinitiv, 9 млрд кубов газа. Это почти на 20% меньше, чем 11,2 млрд м³, купленных в 2021 году. У Исламабада 15-летний контракт (2017-32) с итальянской энергетической компанией Eni на поставку одного груза СПГ в месяц. Однако Reuters сообщил, что газовоз, который должен был доставить для Pakistan LNG Limited такой нужный сейчас сжиженный газ в феврале, не придет по форс-мажорным обстоятельствам. Так что вполне возможно повторение общенационального отключения света.