Патрушев: англосаксы продолжат бороться с Россией и после завершения спецоперации

Англосаксы не прекратят прокси-войну с Россией и после завершения «горячей фазы» конфликта на Украине.

Об этом на совещании по вопросам подготовки инженерных кадров для судостроения, кораблестроения и Военно-морского флота в Санкт-Петербурге заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, передаёт РИА Новости.

«Необходимо понимать, что даже с окончанием "горячей фазы" конфликта на Украине англосаксонский мир не прекратит прокси-войну против России и её союзников», – подчеркнул он.

По словам Патрушева, ход проведения СВО на Украине показывает, что США и НАТО намерены и дальше прилагать усилия на затягивание этого военного конфликта и стали его участниками.

Как ранее писал «Эксперт», Патрушев заявил, что Россия не ведёт войну с Украиной, а нынешний кризис стал следствием попытки Запада руками украинцев противостоять нашей стране.

«События на Украине – это не столкновение между Москвой и Киевом, это военное противостояние НАТО, а прежде всего США и Англии, с Россией. Боясь прямого соприкосновения, натовские инструкторы загоняют на верную смерть украинских парней», – сказал он.

Секретарь Совбеза также подчеркнул, что с помощью СВО Россия намерена «положить конец кровавому эксперименту Запада по уничтожению братского украинского народа».

