Планы России, ЮАР и Китая о проведении совместных военно-морских учений вызвали ярость Запада.

Об этом говорится в материале французского издания L’Opinion. Как напомнили авторы статьи, недавно глава МИД РФ Сергей Лавров провёл очень полезную для России встречу со «старым южноафриканским союзником».

В частности, в ЮАР подвергли критике антироссийские санкции, введённые Западом. Кроме того, ЮАР отказывается приостанавливать сотрудничество с Москвой, даже находясь под давлением, которое оказывают на них из Вашингтона и Брюсселя.

«Родина Нельсона Манделы раскритиковала западные санкции и не приостановила сотрудничество с Москвой, несмотря на давление со стороны США и Европы», – отметили журналисты.

Кроме того, Йоханнесбург является геостратегическим партнёром Москвы в рамках БРИКС, а страны Африки ставят под вопрос гегемонию Запада, которая базируется на власти США.

«Помимо этого в феврале вблизи Мозамбикского пролива планируется провести совместные учения России, ЮАР и Китая. Опасно. Запад в ярости. Он видит в этом угрозу и символ года, прошедшего с начала конфликта на Украине», – говорится в статье французского издания L’Opinion.