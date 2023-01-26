Правительство национального единства Ливии призвало «Газпром» и «Татнефть» вернуться в страну

Базирующееся в Триполи Правительство национального единства (ПНЕ) Ливии приглашает российские нефтяные компании вернуться к переговорам с Национальной нефтяной корпорацией Ливии (NOC),

Об этом заявил министр нефти ПНЕ Мухаммед Аун, передает «РИА Новости».

Он напомнил, что компании «Татнефть» и «Газпром» получали участки на разведку, однако после мятежа в Триполи в феврале 2011 года, повлекшего политический кризис в стране и свержение Муаммара Каддафи, компании «столкнулись с форс-мажором и больше к этому не возвращались».

«Приглашаем компании вернуться и, возможно, эти компании вернутся и вступят в переговоры с NOC», — цитирует чиновника агентство.

На сегодняшний день в Ливии по факту существуют два правительства: кабмин на востоке страны, возглавляемый Фатхи Башагой, и ПНЕ со штаб-квартирой в Триполи. В июне прошлого года истек установленный ООН по итогам женевских договоренностей срок переходного периода, к концу которого в Ливии должны были появиться избранные президент и парламент. Выборы, запланированные на декабрь 2021 года, отменили, а дата их проведения до сих пор не определена.