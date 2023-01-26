«Росатом» осуществил контрольную сборку корпуса реактора для индийской АЭС «Куданкулам»

На предприятии «Атоммаш» провели контрольную сборку корпуса реактора для атомной электростанции «Куданкулам» (Индия).

Как сообщает пресс-служба «Росатома», контрольная сборка проводилась в подземном стенде-кессоне. «Сначала специалисты с помощью крана грузоподъемностью 600 тонн установили в проектное положение 11-метровый корпус реактора ВВЭР-1000. Затем поочередно опустили внутрь 10-метровую внутрикорпусную шахту весом 73 тонны, выгородку в 38 тонн, блок защитных труб — 68 тонн. Далее закрыли атомный реактор штатной крышкой», — говорится в сообщении госкорпорации. Отмечается, что общий вес изделия составил 603 т.

В ходе сборки специалисты «Атоммаша» установили на корпус реактора крепления и зафиксировали приспособления для центровки крышки реактора.

Отмечается, что при контрольной сборке изделия полностью повторяют свое проектное положение, что значительно сокращает сроки и упрощает монтаж установки на площадке строительства объекта.

АЭС «Куданкулам» возводится в Индии в рамках соглашения от 20 ноября 1988 года и дополнения к нему от 21 июня 1998 года, заказчик — Индийская корпорация по атомной энергии. Строительство станции началось в 2002 году под управлением российской компании «Атомстройэкспорт». В 2014 году был введен в эксплуатацию первый энергоблок, в 2016-м — второй. В настоящее время осуществляется строительство третьего, четвертого, пятого и шестого энергоблоков; всего планируется построить шесть энергоблоков совокупной мощностью 6 ГВт.