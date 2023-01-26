«Атомэнергомаш» рассказал о проекте СПГ-танкера с технологией хранения на основе углекомпозитов

Специалисты «Атомэнергомаша» (машиностроительный дивизион госкорпорации «Росатом») и Крыловского государственного научного центра обсудили проект уникального инновационного российского танкера для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ).

Об этом сообщает пресс-служба «Росатома».

«Для газовоза проекта 10070 российские специалисты предложили принципиально новую технологию хранения и транспортировки СПГ — на основе вкладных танков из отечественных полимерных композиционных материалов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что отечественные вкладные танки на основе углекомпозитов производства входящей в «Росатом» компании UMATEX оказались легче и прочнее традиционных алюминиевых. «Кроме того, технология предусматривает, что судно-газовоз и вкладные танки изготавливаются параллельно и интегрируются в единый комплекс уже на поздних этапах строительства, что потенциально позволит сократить сроки производства газовоза», — подчеркивается в пресс-релизе.

Проект СПГ-газовоза включен в план развития Северного морского пути на период до 2035 года, его поддержала межведомственная комиссия Совета безопасности по вопросам обеспечения национальных интересов в Арктике.