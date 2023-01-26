«Роснефть» открыла новую нефтяную залежь в ЯНАО

На Северо-Комсомольском месторождении, которое расположено на территории Надымского и Пуровского районов в ЯНАО открыта новая залежь с извлекаемыми запасами 1,7 млн тонн нефтяного эквивалента. Специалистам компании «СевКомНефтегаз» (входит в добывающий блок «Роснефти») удалось ее обнаружить в результате эффективных геолого-технических мероприятий на пласте ПК1, сообщили в пресс-службе «Роснефти».

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«В настоящее время продолжается обустройство месторождения: ведется строительство центрального пункта сбора нефти, дожимной компрессорной станции, объектов транспорта и коммерческого учета товарной продукции, энергетических объектов. Создается вспомогательная инфраструктура: опорная база промысла, административно-жилой комплекс с общежитием на 600 мест и другие объекты», — сообщили в «Роснефти».

Там также отметили, что на Северо-Комсомольском месторождении сейчас работают две установки предварительного сброса воды. На кустовых площадках используются передвижные комплексы исследования и освоения скважин, обеспечивая более 50% добычи. Кроме того, уже пятый год там действует автономный энергетический центр, работающий на попутном нефтяном газе.

«В этом году предприятие отмечает пятилетие с начала производственной деятельности. К началу 2023 года накопленная добыча превысила 4,3 млн тонн нефти и газового конденсата», — добавили в «Роснефти».

ООО «СевКомНефтегаз» было создано в 2017 году как совместное предприятие «Роснефти» с Equinor (33,33%) для разработки Северо-Комсомольского месторождения. Норвежская компания вышла из проекта в мае 2022 года. По данным «Роснефти», добычу на месторождении удалось нарастить, благодаря вовлечению в эксплуатацию запасов нефти пласта ПК1 – верхней части сеноманских отложений, так называемой покурской свиты (песчаные отложения на глубинах 1100-1150 м).