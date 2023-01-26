Российские угольщики смогли решить логистические сложности и найти новых клиентов за рубежом

Практически все российские угольные компании добились успеха в поиске новых потребителей за рубежом и смогли договориться с покупателями своей продукции о ценах.

Об этом пишет РБК со ссылкой на заместителя генерального директора РЖД Алексея Шило.

Сообщается, что представители отрасли решили логистические проблемы, которые были связаны с поиском судов и выбором оптимальных точек для поставок. В итоге с конца прошлого года через порты на северо-западе РФ начали активно перевозить уголь; ожидается, что тенденция сохранится и в начале текущего года. «Перевозки российского угля в северо-западные порты в этом месяце выросли на 32,9% к январю 2022 года. Рост погрузки угля в направлении северо-запада связан с большой работой, которую провели угольщики, они реально большие молодцы», — констатировал замгендиректора РЖД. По сведениям компании, на данный момент перевалочные мощности всех портов в регионе полностью загружены под отправку угля.

Стабильный тренд на рост погрузки угля на северо-западном направлении в самом деле имеет место, заявили агентству в Национальной транспортной компании — «дочке» СУЭК, управляющей Мурманским морским торговым портом. В частности, выгрузка угля на 24 января составила 528 вагонов в сутки — на 30% больше, чем в январе 2022 года. В компании добавили, что при этом мощности порта еще не загружены на 100%.

В пресс-службе ЭЛСИ (объединяет «Эльга Уголь» и «Сибантрацит») также подтвердили, что северо-западные порты загружены «практически на уровне их перерабатывающей способности», и подчеркнули, что они «готовы принимать и больше угля», пояснив, что увеличившийся грузопоток в порты региона — вынужденная мера угольщиков, которые не могут осуществлять поставки в достаточном объеме через порты Дальнего Востока и Юга. Уточняется, что большинству компаний приходится везти уголь в страны Азиатско-Тихокенского региона через порты Северо-Запада, что обнуляет рентабельность продаж, однако вместе с тем позволяет поддерживать добычу и не увольнять людей. В ЭЛСИ также отметили, что угольщики «максимально быстро» и самостоятельно решили проблемы, порожденные действием санкций в логистике, трейдинге и системах взаиморасчетов.

Напомним, в августе ЕС полностью прекратил закупку угля из РФ, после чего российские экспортеры столкнулись с проблемами из-за отказа европейских страховщиков работать с ними по всему миру.