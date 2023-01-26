«Ростех» направит на строительство комплекса по выпуску деталей для авиадвигателей в Москве 35 млрд рублей

АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК, входит в госкорпорацию «Ростех») в этом году начнет возводить в столице крупный промышленный комплекс по выпуску деталей для авиадвигателей самолетного и вертолетного назначения.

Как сообщает пресс-служба «Ростеха», производство общей площадью более 77 тыс. квадратных метров объединит под одной крышей ММП имени Чернышева и ПК «Салют» на проспекте Буденного. На новом предприятии будут работать более 13 тысяч человек.

В четырех корпусах нового объекта развернется производство комплектующих для ряда самолетных двигателей ТВ7-117СТ-01/02, ПД-14, ПД-8 и вертолетных ВК-650В, ВК-1600В, говорится в пресс-релизе. Также сообщается, что на территории комплекса будет находиться Центр аддитивных технологий, где будут создаваться детали с геометрией, недоступной при традиционных видах обработки.

«Перед авиастроительными предприятиями "Ростеха" стоит более чем амбициозная задача — построить и поставить заказчикам сотни воздушных судов разных типов до 2030 года. Новый промышленный комплекс в Москве поможет реализовать эти планы. Строительство стартует в этом году, инвестиции в проект составят около 35 млрд рублей. Возведение четырех основных производственных объектов планируется завершить в 2026 году. Отметим, что ни одна страна в мире не форсировала решение задач авиастроения такими темпами», — приводятся в сообщении слова гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова.

Подчеркивается, что ММП имени Чернышева и ПК «Салют» продолжат функционировать на территории нового объекта, сохранив свою идентичность и названия.