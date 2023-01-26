Рынок оцифровки документов в 2023 году вырастет на 10-30%

В прошлом году оцифровка документов принесла участникам этого рынка в РФ 6,4 млрд руб.; ожидается, что услуга будет становиться все более востребованной в ближайшие 10-15 лет.

Как пишет «Коммерсантъ», рост произошел в основном благодаря заказам от банков и промышленности, а также государственным проектам, в частности, по оцифровке архивов военкоматов.

Издание выяснило у игроков рынка, каковы результаты прошлого года и прогнозы на текущий. Уточняется, что речь идет о переводе документов в цифровой вид, продаже сканирующего оборудования, а также лицензировании типовых программ по распознаванию текста (OCR) и разработке индивидуальных решений. Согласно оценкам компании BuildDocs, объем рынка в 2022 году составил 6,4 млрд руб., а общие продажи к концу этого года достигнут 8 млрд руб. Гендиректор Content AI Светлана Дергачева прогнозирует рост не менее чем на 10–15%; в Smart Engines ожидают увеличения на 20–30%, в компании «Биорг» — на 15–20%.

По словам гендиректора Smart Engines Владимира Арлазарова, технологии обработки документов в текущем году будут еще более активно внедряться в банках, страховых компаниях и в промышленности.

Как отметил глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин, сейчас Госдума рассматривает законопроект о переводе большинства бумажных документов банков в электронную форму. «Когда он будет принят, рынок оцифровки ждет рост, поскольку банки хранят кубические километры бумажных документов», — заключил аналитик.

В ноябре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об оцифровке данных военнообязанных; обеспечить преобразование данных в цифровую форму предписывалось к 30 декабря. Разрабатываются и другие государственные проекты по оцифровке, напоминает газета. Так, в январе прошлого года Путин поручил организовать оцифровку архивных документов, а 16 декабря правительство внесло в Госдуму поправки в закон «Об архивном деле» о единой государственной информационной системе (ГИС) для доступа к их цифровым копиям. По мнению экспертов, если все инициативы будут реализованы, можно смело ожидать роста рынка на 10 млрд руб. ежегодно на протяжении ближайших 10–15 лет.

Отмечается, что до 2022 года 20% рынка занимали зарубежные игроки и пока что их доля существенно не снижается, при этом сам рынок сильно фрагментирован, число российских компаний с долей более 1% составляет около 50.