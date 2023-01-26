Сбер выдал первые кредиты по промышленной ипотеке

Сбер начал выдавать кредиты в рамках госпрограммы «Промышленная ипотека». Предоставлены уже три кредита на приобретение объектов промышленной недвижимости на сумму 469 млн рублей. При этом банк совместно с Минпромторгом прорабатывает изменения в условия программы, чтобы иметь возможность предоставлять льготные кредиты также на строительство, модернизацию, реконструкцию и капремонт, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

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«Банк совместно с Минпромторгом ведет работу по изменению условий программы в соответствии с потребностями наших клиентов и расширению объемов поддержки. В ближайшей перспективе планируется утверждение изменений, которые позволят предоставлять льготные кредиты на строительство, модернизацию, реконструкцию и капитальный ремонт», — отметили в Сбере.

По словам первого зампреда правления банка Александра Ведяхина, внесение изменений в программу должны значительно расширить возможности для целевого использования выделяемых средств, поскольку существующие сейчас лимиты небольшие, и банк освоит их за первый квартал 2023 года. Он уточнил, что ожидается «увеличение объема выделенного лимита на банк, что позволит увеличить объемы финансирования в рамках программы».

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил параметры программы промышленной ипотеки в сентябре 2022 года. Она предполагает предоставление кредитов сроком до семи лет по льготной ставке до 5% годовых на покупку недвижимости для промышленного производства.

