Средняя премия по ОСАГО в 2022 году выросла на 19% в 15 крупнейших регионах РФ

Средний уровень страховой премии по ОСАГО в 15 крупнейших по числу автовладельцев регионах России увеличился в 2022 году на 19% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Российский союз автостраховщиков.

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В то же время средняя выплата по ОСАГО в декабре 2022 года выросла уже на 28% по сравнению со средним уровнем января и составила 91 314 рублей. Профессионалы автострахования связывают ситуацию с тем, как увеличились цены на автозапчасти, стоимость которых составляет до 60-70% страховой выплаты.

«В топ-15 крупнейших регионах РФ по количеству проживающих в них автовладельцах (в них в общей сложности проживает половина всех автовладельцев страны) средняя премия по ОСАГО выросла в 2022 году по сравнению с 2021 годом в среднем на 19% и составила 7,781 тыс. рублей против 6,538 тыс. годом ранее», — информирует Российский союз автостраховщиков.

При этом наибольший рост страховых премий наблюдался в Москве и Московской области, где в совокупности проживает 16% автовладельцев России, а также концентрируется наибольшее количество автомобилей иностранного производства. Средняя страховая премия по ОСАГО в Москве увеличилась год к году на 23%, в Подмосковье — на 20%. Третье место по числу автомобилистов занимает Санкт-Петербург (4,3% автовладельцев России). Рост средней премии по ОСАГО в городе на Неве составил 15%.

Среди остальных регионов наибольший рост средней премии по ОСАГО был зафиксирован в Татарстане (25%), Красноярском и Ставропольском краях — около 22% в каждом. Наиболее скромное повышение премий произошло в Краснодарском крае и Челябинской области (по 14%).