США расширили антироссийские санкции

Минфин США опубликовал расширенный список юридических и физических лиц, на которых распространяются антироссийские санкции.

Статья по теме: США ввели новые антироссийские санкции

В числе новых фигурантов списка заместитель председателя правительства, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, глава Татарстана Рустам Минниханов и его супруга Гульсина Минниханова.

Санкции также затронули ряд предприятий российского военно-промышленного комплекса. Среди них Дальневосточный центр судостроения и судоремонта, Северо-Восточный ремонтный центр и Центр судоремонта «Дальзавод», Уральский завод гражданской авиации, Национальная авиационно-сервисная компания, авиакомпания «Авиакон Цитотранс». Также под ограничения попали Центральное конструкторское бюро «Лазурит», Владивостокское предприятие Электроавтоматика, ФГУП Научно-производственное предприятие «Гамма» и АО «Терра Тех». Санкции были введены против руководителя концерна «Калашников» Алана Лушникова и принадлежащего ему предприятия «ТКХ-Инвест». Кроме того, в санкционный список был повторно включен концерн «Алмаз-Антей» и его гендиректор Ян Новиков.

Помимо этого, санкции введены против четырех структур, связанных с холдингом «Интеррос» Владимира Потанина: это «Интеррос инвест», «Интеррос капитал», а также зарегистрированные на Кипре Whiteleave Holdings Ltd и Saltcliff Trading Ltd.

ЧВК «Вагнер» в Вашингтоне объявили транснациональной преступной организацией и ввели дополнительные ограничения против якобы связанных с ней структур и физических лиц.