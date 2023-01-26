У «дочки» Moet Hennessy в РФ сменился гендиректор

Дочерняя компания производителя алкоголя Moet Hennessy (французская транснациональная группа LVMH) в России — ООО «Моет Хеннесси дистрибьюшн Рус», назначила нового генерального директора.

Согласно данным ЕГРЮЛ, компанию возглавила Алина Клушина. Она пришла на смену Себастьену Вильмо, который руководил российской «дочкой» Moet Hennessy с мая 2018 года.

По данным «СПАРК Интерфакс», в 2021 году выручка «Моет Хеннесси дистрибьюшн Рус» превысила 6,1 млрд руб., чистая прибыль составила 722,6 млн руб.

В середине прошлого года Moet Hennessy проинформировала российских партнеров о прекращении поставок шампанского в РФ на неопределенный срок. В компании сослались на новый закон, предписывающий изменить категорию и маркировку продукции с шампанских вин на игристое вино. Позже компания согласилась использовать для своих напитков наименование «игристое вино» для РФ и сообщила, что постарается возобновить поставки в Россию в ближайшее время.