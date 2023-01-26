В Госдуме сделали прогноз о дальнейшем ходе СВО после поставок Киеву танков Leopard

Лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» в нижней палате российского парламента Сергей Миронов сделал прогноз о дальнейшем ходе специальной военной операции после поставок Киеву танков Leopard.

По его мнению, решением передать Украине эти боевые машины канцлер ФРГ Олаф Шольц показала свою трусость в этой «мыльной опере», передаёт ИА Regnum.

«Совсем не железный канцлер Шольц прогнулся под давлением США и откровенно хамскими требованиями Владимира Зеленского и согласился передать целых 14 «Леопардов», и чтобы его не обвинили в жадности он разрешил остальным странам НАТО поставлять эти танки», – отметил Миронов.

При этом он напомнил, что согласно официальным данным ВС РФ за всё время спецоперации ликвидировали более 7,5 украинских танков и другой бронетехники.

В этой вязи Миронов высказал предположение, что российские военные способны также уничтожить и новую западную технику, получение которой так ждут в Киеве.

Как ранее писал «Эксперт», 25 января стало известно, что Германия подтвердила, что направит Украине 14 танков Leopard 2А6 из собственных запасов. Кроме того, Берлин намерен выдать другим странам разрешения на реэкспорт этой техники.