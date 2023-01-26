В РФ пройдет эксперимент по использованию системы «Честный знак» для блокирования продажи просроченной продукции и контрафактного табака

С 1 февраля по 1 августа 2023 года запланировано проведение эксперимента по внедрению в использование системы, исключающей техническую возможность продажи просроченной продукции, а также незаконно введенного в оборот табака и никотинсодержащих изделий. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства РФ.

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Для отслеживания продукции, недопустимой к продаже, будет использоваться маркировка системы «Честный знак».

«Основная задача эксперимента — указано в сообщении, — отработать механизм обмена сведениями о маркированной продукции между торговыми точками и информационной системой мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке». При этом продукт с истекшим сроком годности или введенный в торговый оборот незаконно будет блокироваться специальным программным обеспечением, установленным на кассовом аппарате.

Эксперимент, подчеркивается в сообщении правительства, пройдет полностью на добровольной основе. К участию в нем допускаются отдельные виды молочной продукции, в том числе предназначенной для детей, бутилированная питьевая и минеральная вода, пиво и некоторые другие слабоалкогольные напитки. Среди табачной и никотинсодержащей продукции участие в тестировании примут курительный, жевательный и нюхательный табаки, табак для кальянов и бестабачные курительные смеси, электронные системы нагревания табака.

В случае успеха эксперимента, «в ближайшем будущем» механизм блокирования получит широкое распространение.

Система «Честный знак» — единая общегосударственная система маркировки товаров народного потребления для контроля их подлинности на всех этапах, от производства до розничной реализации. Поэтапное введение уникальных цифровых 2D штрих-кодов системы (размещаются на каждой единице товара) началось в 2019 году. К 2024 году маркировкой должны быть охвачены все отрасли промышленности. Оператор системы — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).