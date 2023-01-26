В России зафиксирован самый низкий спрос на потребительские товары с 2014 года

В прошлом году на российском рынке товаров повседневного спроса произошел самый заментный спад объемов потребления с кризиса 2014–2015 годов.

Об этом пишет РБК со ссылкой на данные исследовательской компании NielsenIQ. Аналитики отмечают, что в 2022 году номинальный рост рынка товаров повседневного спроса (FMCG) год к году составил 13,6%, однако при этом уточняется, что продажи росли в основном за счет инфляции, вклад которой в показатель был на уровне 17%, в то время как вклад реального потребления оказался отрицательным (-3,4%). Для сравнения приводятся данные за 2015 год, когда продажи в натуральном выражении сократились на 1,5%, а вклад инфляции составил 14,1%, за счет чего номинальный рост рынка год к году был 12,5%.

За минувшие восемь лет вклад реального спроса в рост оборота рынка превышал влияние инфляции лишь в 2018 году, когда в РФ проходил чемпионат мира по футболу, констатируют эксперты.

Прошлогодний спад связывают прежде всего со снижением реальных располагаемых доходов, которые напрямую зависят от темпов роста цен и влияния логистических сложностей. «Тренд на снижение объемов продаж наблюдается на протяжении 11 месяцев 2022 года — за исключением марта, во время которого произошел ажиотажный всплеск на фоне новостей об уходе ряда зарубежных брендов FMCG», — указывает директор по работе с ретейлерами NielsenIQ Константин Локтев.

Исследователи поясняют, что на фоне новостей об уходе иностранного бизнеса из РФ потребители активно делали запасы продовольствия с длительными сроками хранения и непродовольственных товаров повседневного спроса; в дальнейшем ажиотажный спрос сменился сокращением трат на эти товары.

По данным Росстата, в 2022 году реальные располагаемые доходы населения снижались три квартала подряд и в июле — сентябре ускорили падение до 3,4% год к году. «На этом фоне ключевым фактором для покупки товаров повседневного спроса стала ценовая доступность, которую российские потребители считают наиболее значимой при выборе», — подчеркивает Локтев. На оптимизацию трат россиян в своем исследовании ссылается также консалтинговая компания «Яков и партнеры» (бывшая McKinsey).

По мнению гендиректора «INFOLine-Аналитика» Михаила Бурмистрова, в наступившем году снижение продаж в Москве и Санкт-Петербурге, обусловленное физическим уменьшением числа покупателей из-за отъезда населения после частичной мобилизации, будет частично нивелировано ростом трат в отдаленных и бедных регионах, у жителей которых на фоне участия в специальной военной операции увеличились зарплаты.

Ранее крупнейший российский ретейлер X5 Group в своей отчетности указал, что продовольственная инфляция в четвертом квартале 2022 года составила 11,2% (против 15,6% в третьем квартале). Рост цен на продовольствие замедлился в том числе из-за ослабления спроса на продовольственные товары, которое, в свою очередь, было связано с миграционным оттоком в начале осени, отметили в компании. Группа в 2023 году планирует сфокусироваться на развитии сети «жестких» дискаунтеров «Чижик».