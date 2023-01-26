В российских автосалонах закончились Lada Xray

«АвтоВАЗ» не планирует возобновлять производство этой модели из-за высокой доли импортных компонентов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщения компании и сведения ассоциации «Российские автомобильные дилеры».

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«Автомобилей Lada Xray у дилеров в целом не осталось», — сообщили агентству в пресс-службе ассоциации.

При этом в «АвтоВАЗе» уточняют, что проблем с обслуживанием уже приобретенных автомобилей у владельцев не будет, гарантийное и постгарантийное обслуживание Lada Xray продолжится, несмотря на снятие с производства.

