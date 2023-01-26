Венгрия не готова отказаться от российской ядерной энергетики

Будапешт выступает против включения в десятый санкционный пакет ЕС против России ограничений в отношении российской ядерной отрасли. Об этом вновь заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто по итогам телефонного разговора с вице-премьером РФ Александром Новаком, пишет ТАСС.

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В ходе диалога Венгрия и РФ договорились ускорить инвестиции в строительство второй очереди венгерской атомной электростанции «Пакш». Построенная по советским технологиям АЭС «Пакш» обеспечивает до половины всей производимой и 30% потребляемой электроэнергии в Венгрии. В настоящее время ведется подготовка к строительству объектов второй очереди электростанции, проект в этот раз подготовлен Росатомом. Стоимость реализации строительства оценивается 12,5 млрд, 80% которых, по ранее существовавшей договоренности, должен обеспечить российский кредит.

По словам Сийярто, Москва подтвердила готовность к финансированию ядерного проекта.

«Мы согласились, что ядерная энергия — это энергия будущего, — написал министр в своих соцсетях. — Для нас хорошая новость, что российское правительство также придает большое значение развитию проекта "Пакш"».

«Мы не поддержим любое предложение из Брюсселя, которое <…> затруднит или сделает невозможным венгеро-российское сотрудничество в ядерной области», — заверил глава венгерского МИД.

Предыдущий пакет санкций ЕС против России был принят в середине декабря 2022 года.