Владимир Ефимов: бывшая промзона «Владыкино» выставлена на торги для редевелопмента

Власти Москвы выставили на торги право комплексного развития территории (КРТ) участка более 7 га бывшей промышленной зоны «Владыкино», расположенной на северо-востоке города. Объем инвестиций в его редевелопмент оценивается в сумму более 28 млрд рублей, сообщил 26 января заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Участок находится недалеко от метро «Владыкино» и одноименной станции Московского центрального кольца, вдоль Сигнального проезда. По оценкам мэрии столицы, сейчас эта территория используется неэффективно: на ней расположены автостоянки и склады.

«Объем инвестиций в комплексное развитие территории превысит 28 млрд рублей. Благодаря редевелопменту площадки и строительству там общественно-деловых и промышленных объектов в городе появится более 5,5 тыс. новых рабочих мест», — сказал Владимир Ефимов.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 9 марта, торги запланированы на 20 марта. Принять участие в аукционе могут как сторонние инвесторы, так и собственники недвижимости, расположенной на этом участке. Начальная цена лота составляет 76,1 млн рублей.

В ходе редевелопмента во «Владыкино» может быть построено более 220 тыс. кв. м. общественно-деловой недвижимости, уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. «Будущий инвестор получит право построить гостиницу площадью 10 тыс. кв. м., а также технопарк и помещения для нужд города. Помимо этого, там могут появиться современные спортивные площадки, физкультурно-оздоровительный комплекс, офисные центры и магазины», — добавил он.

Напомним, программа КРТ призвана вовлечь в хозяйственный оборот земли города, которые заброшены или используются неэффективно. По оценкам мэрии Москвы, общий объем инвестиций в нее превысит 7 трлн рублей, а в ходе реализации программы создадут более полумиллиона новых рабочих мест.

Первый такой договор с инвестором заключен в 2020 году в отношении промзоны «Октябрьское поле». Всего на данный момент городом подписано 10 соглашений с девелоперами, столица также назначила операторов, которые преобразуют еще 15 участков бывших промзон. На данный момент на торги также выставлены права на КРТ нескольких участков: бывшей промзоны на Кусковой улице, «Вагонремонт», «Алтуфьевское шоссе», «Красный строитель» и «Дегунино-Лихоборы».