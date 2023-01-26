Владимир Ефимов: число посещений инвестпортала Москвы в 2022 году выросло до 3,7 млн

В 2022 году инвестиционный портал Москвы пользователи посетили 3,7 млн раз: на 700 тыс. больше, чем годом ранее. Одновременно с этим выросло и число уникальных посетителей этого ресурса, сообщил 26 января заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Инвестиционный портал Москвы — эффективный инструмент поддержки предпринимателей, который позволяет упростить ведение бизнеса в столице. Востребованность ресурса ежегодно растет, что подтверждает статистика сайта. В 2022 году на портале зафиксировано более 3,7 млн визитов: почти на 700 тыс. больше, чем в 2021-м. Количество уникальных посетителей за то же время увеличилось на 800 тыс. – до 2,4 млн», — сказал Владимир Ефимов.

В том числе, в прошлом году пользователи ресурса создали почти 25 тыс. личных кабинетов: на 2,8 тыс больше, чем в 2021-м. Всего на данный момент на инвестпортале создано 88 тыс. учетных записей. Отметим, что после регистрации пользователи получают доступ почти к 30 онлайн-сервисам, таким как запись на осмотр недвижимости, выставленной на торги, или присвоение специального статуса, дающего право на налоговые льготы.

«На инвестпортале функционирует специальный раздел для промышленников. Там можно подобрать площадки для размещения предприятий, получить консультацию о доступных мерах поддержки, ознакомиться с мерами поддержки экспортеров, записаться на обучение в “Московскую техническую школу”, найти в “Банке технологий” новейшие отечественные цифровые разработки для дальнейшего внедрения в производство», — уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. По его оценке, в прошлом году этот раздел пользовался особым спросом: его посетили 61,5 тыс раз, это на 52,5 тыс больше, чем в годом ранее.

Популярностью пользовался и раздел, где представлено имущество от правительство города, которое можно купить или арендовать: например, земля, участки, павильоны или места в автомобильных паркингах. Всего на данный момент здесь представлено около четырех тыс. объектов. С прошлого года подборки этих лотов содержат не только их характеристики, но фотографии, адреса, начальную цену и сроки подачи заявок на участие в тендере. По официальным данным, раздел, связанный с недвижимостью, в прошлом году посетили 692 тыс. раз: на 190 тыс больше, чем в 2021-м.

Кроме того, на инвестпортале размещена карта Москвы с нанесенными на нее объектами и проектами, которые реализуют в столице. На данный момент на ней представлено более 170 площадок для бизнеса, карта также интегрирована с открытыми данными правительства Москвы и содержит несколько аналитических слоев. Все это позволяет инвестору получить больше деталей при подборе объекта для вложений. В прошлом году этот раздел посетили 45,6 тыс. раз, резюмировали в мэрии.