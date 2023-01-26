Внук основателя Toyota покинет пост президента автоконцерна

Внук основателя Toyota Motor Акио Тойода, возглавлявший японский автоконцерн с 2009 года, уходит с должности президента компании.

Как сообщили в компании, 66-летний Тойода займет пост председателя совета директоров автогиганта. Новым директором Toyota будет Кодзи Сато, до этого работавший исполнительным директором.

Уточняется, что перестановки произойдут с началом нового финансового года, который стартует 1 апреля.

Акио Тойода вошел в совет директоров компании в 2000 году, в 2005-м он занял пост исполнительного вице-президента автоконцерна.

Тойода закончил бакалавриат по юриспруденции в японском университете Кейо и получил степень магистра финансов в Бэбсон-колледже в Массачусетсе. К семейному бизнесу он присоединился в 1984 году. В 2012 году Акио Тойода был признан Человеком года по версии издания Autocar.