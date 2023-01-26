Во Франции Зеленского назвали «безумцем» из-за его просьбы о самолётах

Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо назвал президента Украины Владимира Зеленского «безумцем» после того, как глава «незалежной» попросил Запад передать киевскому режимы самолёты и ракеты большой дальности.

Напомним, после заявления западных стран о намерении предоставить Киеву танки Зеленский заговорил о возможности поставок самолётов и ракет.

В своём микроблоге в Twitter Филиппо задался вопросом о том, что ещё может потребовать от Запада украинский президент.

«Следующим он может потребовать западный ядерный арсенал. Не понимаю, как долго страны Запада будут продолжать следовать за этим безумцем. Не собираются ли они делать это до тех пор, пока не дойдет «до ядерной мировой войны?», – написал французский политик.

Как ранее писал «Эксперт», известный украинский продюсер, музыкант, основатель таких музыкальных коллективов как Quest Pistols, «Грибы» и «Нервы» Юрий Бардаш заявил Зеленский наркоман, которого медикаментозно и при помощи электрошока поддерживают врачи, чтобы тот не умер.