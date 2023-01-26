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Январское ралли в Европе зашло слишком далеко

Глеб Баранов
26 января 2023, 00:37

Общеевропейский индекс STOXX 600 закрыл в минус вторые торги подряд, обновив двухнедельный минимум. Январское ралли на фондовом рынке ЕС изживает само себя, а на горизонте – подъем ставки ФРС

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