Январское ралли в Европе зашло слишком далеко

Ралли на рынке европейских ценных бумаг, шедшее с начала января, было оборвано резким снижением еще на прошлой неделе. Но достижения первых недель года были настолько впечатляющими, что многие увидели в падении лишь коррекцию, ожидая продолжения банкета.

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