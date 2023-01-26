Ралли на рынке европейских ценных бумаг, шедшее с начала января, было оборвано резким снижением еще на прошлой неделе. Но достижения первых недель года были настолько впечатляющими, что многие увидели в падении лишь коррекцию, ожидая продолжения банкета.
Январское ралли в Европе зашло слишком далеко
Общеевропейский индекс STOXX 600 закрыл в минус вторые торги подряд, обновив двухнедельный минимум. Январское ралли на фондовом рынке ЕС изживает само себя, а на горизонте – подъем ставки ФРС
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