«Аэрофлот» возобновляет полеты в Казахстан с 1 февраля

Авиакомпания «Аэрофлот» готова возобновить с 1 февраля регулярные рейсы в города Казахстана, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

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«С 1 февраля "Аэрофлот" начнет полеты в Астану, Алматы и Атырау на самолетах семейства Airbus A320. Продажа билетов открыта», — заявлено в сообщении.

Компания намерена совершать в столицу Казахстана два рейса еженедельно, в Алма-Ату — три, и в Атырау — по два рейса в неделю в феврале и три начиная с марта.

Ранее перевозку пассажиров из Москвы в города Казахстана осуществляла авиакомпания «Россия».