Акции дня: бумаги «Сургутнефтегаза» подогрели слухи о «ЛУКОЙЛе»

Котировки компании «Сургутнефтегаз» выросли по итогам сессии на Мосбирже в пятницу, 27 января. За день обыкновенные акции подорожали на +6,52% до 23,12 рублей, а привилегированные на +3,38% до 27,96 рублей за штуку.

Котировки росли на фоне корпоративных новостей о том, что совет директоров «Сургутнефтегаза» 31 января в ходе заседания рассмотрит вопрос об участии в других организациях. Как предположил профессор НИУ ВШЭ и инвестбанкир Евгений Коган в своем Telegram-канале, «По слухам, могут «присматриваться» к «ЛУКОЙЛу». Но это только слухи».

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос +1,04% до 2189,35 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,66% до 992,37 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:59 мск составила 86,05 долларов за баррель (-1,41%). Российская валюта слабела– 69,76 руб. за доллар.