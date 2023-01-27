Nasdaq: между взлетом и обвалом

До заседания ФРС по ставке остались считанные дни, на которые приходятся последние порции важной статистики, теоретически способной повлиять если не на решение, то на риторику регулятора. Сейчас идет период тишины, так что чиновники Федрезерва не могут комментировать происходящее. Но некоторые события, как, например, вчерашний рост индексов, вероятно, вызывают у них ораторский зуд.

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