Финансовые рынки Фондовый рынок США

Nasdaq: между взлетом и обвалом

Глеб Баранов
27 января 2023, 11:38

Неоднозначная статистика по ВВП не остановила рост фондовых индексов США, разогретых вчера акциями Tesla и лично Илоном Маском. Но уже сегодня на пути рынка встанут мрачные прогнозы Intel, вызвавшие обвал на постмаркете, и данные по инфляции PCE.

Коллаж: Тамара Ларина