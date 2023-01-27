До заседания ФРС по ставке остались считанные дни, на которые приходятся последние порции важной статистики, теоретически способной повлиять если не на решение, то на риторику регулятора. Сейчас идет период тишины, так что чиновники Федрезерва не могут комментировать происходящее. Но некоторые события, как, например, вчерашний рост индексов, вероятно, вызывают у них ораторский зуд.
Nasdaq: между взлетом и обвалом
Неоднозначная статистика по ВВП не остановила рост фондовых индексов США, разогретых вчера акциями Tesla и лично Илоном Маском. Но уже сегодня на пути рынка встанут мрачные прогнозы Intel, вызвавшие обвал на постмаркете, и данные по инфляции PCE.
Коллаж: Тамара Ларина
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