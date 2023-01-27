Акциз вернет напитки без сахара на прилавки

Хотя после ухода западных брендов, из-за которого произошел «отток» с отечественного рынка газированных напитков без сахара, прошел не один месяц, компании России все еще не предоставили покупателям схожего количества аналогичной продукции.

Согласно данным анализирующей розничный рынок компании NielsenIQ, доля таких напитков на прилавках к ноябрю минувшего года сократилась примерно до 8,5%. При этом в предшествующем периоде они показывали положительную динамику: с ноября 2020 года по ноябрь 2021 года продажи напитков без сахара росли в объеме на 10,7%, в деньгах — на 19,9% год к году, что было сопоставимо с показателями всех газированных напитков.

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Напомним, что после начала СВО компания Coca-Cola приостановила свою деятельность на территории РФ. Другой лидер данного сегмента рынка PepsiCo перестала разливать Pepsi, Mirinda и 7Up в России. Впрочем, для отечественных потребителей стали доступны иные товары.

«Мултон Партнерс» (ранее Coca-Cola HBC) занялась выпуском газированных напитков под торговыми марками «Добрый», Rich и иные. PepsiCo представили Evervess и лимонады «Русский дар». Но пока ни один из перечисленных брендов не имеет в линейке позиций «без сахара».

Что касается отечественных компаний, то они довольно активно занялись выпуском альтернатив исчезнувшим «западным напиткам». Уже к концу года на полках магазинов в огромном количестве появились различные российские «Колы», «Спрайты», «Фанты» и так далее. Однако товаров без сахара также представлено не было.

Заметным исключением стал продукт от компании «Очаково» под названием Cool Cola, напоминающая Сola Zero от Coca-Cola. На запрос «Эксперта» о причинах ограниченного числа безглюкозных товаров «Очаково» и «Черноголовка» не ответили.

Были другие цели

Эксперты и представители отечественного рынка считают, что причины, приведшие к подобному дефициту, во многом связаны с фокусом российских компаний на наиболее ходовых товарах. Так, в пресс-службе «Ленты» заметили, что производители, заменившие иностранные напитки, в первую очередь выпустили аналоги сахаросодержащей продукции.

«Газированные напитки без сахара стали выпускать гораздо позже», — добавили специалисты по связям с общественностью компании.

В свою очередь, президент Союза производителей соков, воды и напитков Максим Новиков напомнил, что безалкогольные напитки не являются продуктом первой необходимости, что в условиях экономических колебаний могло привести к снижению спроса на эту категорию. Тем не менее продукцию без сахара не вычеркнули окончательно из производственных планов.

«Отметим, что на протяжении уже нескольких лет крупнейшие производители увеличили долю напитков без сахара в своем портфеле. Это обще индустриальное решение с целью развития культуры рационального потребления было в том числе зафиксировано в Кодексе добровольных обязательств, который был подписан в конце 2019 года крупнейшими производителями. В данный момент сложно прогнозировать дальнейшие перспективы развития категории, т.к. ситуация в индустрии напитков остается нестабильной», — добавил он.

Шанс для малого бизнеса

Впрочем, уход западных брендов, а также довольно медленный выпуск аналогов без сахара крупными компании привел к тому, что отечественные представители малого и среднего бизнеса из сегмента рынка стали еще более узнаваемыми. Так, например, при запросе «напитки без сахара» те же российские маркетплейсы и торговые сети начали все чаще выдавать продукцию относительно молодых компаний. Среди них — Lemonardo Soft Drinks, российское предприятие из Ивантеевки Московской области, начавшее работу над собственными газированными напитками в 2020 году. Значительная часть товаров — без сахара.

В комментарии «Эксперту» руководитель предприятия Денис Ковалев рассказал, что общий дефицит напитков без сахара в большей степени связан именно с уходом международных брендов. Сама по себе зеро-газировка не является более сложной в производстве, тем не менее на выработку рецепта все равно нужно время, что очевидно, могло затормозить выпуск ее отечественными компаниями.

Несмотря на то, что производство Lemonardo Soft Drinks полностью российское, при изготовлении напитков используются импортные ингредиенты: натуральные соки, свежие фрукты, травы, специи, коренья и другие растительные компоненты. Денис Ковалев подтвердил, что санкции, которые сильнейшим образом сказались на поставках, привели и к проблемам на производстве Lemonardo Soft Drinks.

«И до сих пор, к сожалению, бывают вопросы. А что касается идеи, почему пришли (к мысли создать широкую линейку без сахара), то она состояла в том, чтобы делать такие напитки, которые можно было бы спокойно давать своим детям. По новым сортам тоже есть ещё очень много идей, которые не воплотились по различным причинам», — резюмировал он.

При этом Денис Ковалев уверен — уже к лету 2023 года в России стоит ожидать бума производства диетических газировок, так как уже с июля вводится акциз на напитки с сахаром. А значит, что в каком-то плане, дефицит решится естественным образом.