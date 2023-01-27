Дилерская сеть завода «Москвич» превысила 50 автоцентров

Поставки автомобилей «Москвич» в российские регионы планируется начать уже в ближайшем месяце.

Об этом сообщает пресс-служба столичного завода, ранее принадлежавшего концерну Renault, который покинул российский рынок весной прошлого года.

Отмечается, что определено еще 20 дилерских центров в 12 городах России: Волгоград, Воронеж, Казань, Красноярск, Омск, Оренбург, Пермь, Самара, Саратов, Ставрополь, Тюмень и Челябинск.

«Отгрузки автомобилей начнутся в феврале. Теперь дилерская сеть "Москвич" представлена 52 точками продаж и обслуживания в 23 региональных центрах», — указывается в сообщении.

В компании подчеркнули, что интерес к автомобилю в России растет, поэтому принято решение дополнительно рассмотреть заявки на получение статуса официального дилера в Сочи и Симферополе. Кроме того, возобновится поиск партнеров в Москве.

В ноябре стало известно, что столичный автозавод «Москвич» перезапустил производство, начав серийную крупноузловую сборку кроссовера «Москвич 3» с бензиновым двигателем. Запуск производства прошел при участии вице-премьера, главы Минпромторга Дениса Мантурова, а также мэра Москвы Сергея Собянина. Продажи автомобиля планируется начать в марте 2023-го.