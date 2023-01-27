Белоруссия увеличит тарифы на транзит нефти по «Дружбе» на 9% с 1 февраля

Тарифы по транспортировке нефти через территорию Белоруссии по системе магистральных нефтепроводов «Дружба» будут увеличены на 9% с 1 февраля 2023 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министерство антимонопольного регулирования и торговли республики.

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«С 1 февраля 2023 года тарифы на услуги, оказываемые ОАО "Гомельтранснефть Дружба" по транзитной транспортировке нефти через территорию Республики Беларусь, проиндексированы на 9%», — цитирует агентство пресс-службу ведомства. Соответствующее решение было принято 23 января.

Ранее «Гомельтранснефть Дружба» (белорусский оператор системы трубопроводов) сообщала, что ожидает в 2023 году двукратного падения объемов прокачки. В 2022 году объем нефти, транспортированной через территорию Белоруссии, составил 49,6 млн тонн, сократившись на 7,3% по сравнению с 2021 годом (53,5 млн тонн) и на 19,3% по сравнению с 2020-м (61,5 млн). Исходя из негативных прогнозов, в ноябре 2022 года белорусская сторона предложила российской компании «Транснефть» согласовать повышение транзитных тарифов на 39% с начала 2023 года.

В соответствии с межправительственным соглашением, российская и белорусская стороны ежегодно уточняют размер повышения тарифа на транзит нефти через территорию республики.