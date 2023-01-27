Орбан заявил, что Венгрия наложит вето на любые санкции ЕС против России в сфере атомной энергии

Венгрия наложит вето на любые санкции Европейского союза против России, затрагивающие ядерную энергетику.

Об этом заявил премьер-министр Виктор Орбан, передает Reuters.

Киев ранее призвал ЕС включить российскую госкорпорацию «Росатом» в санкционные списки, однако Венгрия заблокировала это решение, отмечает агентство.

О том, что Будапешт выступает против включения в десятый санкционный пакет ЕС против России ограничений в отношении российской ядерной отрасли, накануне в очередной раз заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

Будапешт и Москва договорились ускорить инвестиции в строительство второй очереди венгерской атомной электростанции «Пакш», которая обеспечивает до половины всей производимой и 30% потребляемой электроэнергии в Венгрии. В настоящее время ведется подготовка к строительству объектов второй очереди электростанции, проект в этот раз подготовлен «Росатомом». Стоимость реализации строительства оценивается 12,5 млрд, 80% которых, по ранее существовавшей договоренности, должен обеспечить российский кредит. По словам Сийярто, Москва подтвердила готовность к финансированию ядерного проекта.

Как ранее писал «Эксперт», Виктор Орбан неоднократно критиковал антироссийские санкции, принимаемые объединенной Европой, и призвал отменить их. Так, на закрытой встрече с венгерскими законодателями премьер-министр отмечал, что санкции против РФ наносят больший вред европейской экономике, чем российской. В этой связи он выражал уверенность, что отмена санкций поможет взять под контроль инфляцию и снизить риск рецессии.