Делягин раскрыл «фирменный стиль» работы Мишустина

Три года назад премьер-министр Михаил Мишустин начал свою работу с упорядочивания аппарата правительства, министерств и ведомств, при этом «в центр своего внимания поставил повышение эффективности систем управления», что и стало стержнем политики его правительства, считает зампред комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук Михаил Делягин. При этом фирменным стилем премьера он назвал «концентрацию сил на изменении реальности, а не ее описания».

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«Фирменным стилем Мишустина, непривычным для захлестнутой пиаром современности, стали именно отсутствие аффектации и концентрация сил на изменении реальности, а не ее описания. Помимо нормализации работы госаппарата, введения жестких регламентов работы и четкого объективизированного контроля, премьер Мишустин навел порядок в хаосе институтов развития, обеспечил ответственность вице-премьеров за конкретные показатели и сформировал вертикаль хозяйственной власти, обеспечив курирование вице-премьерами групп регионов», — написал Делягин в своем Telegram-канале.

Экономист подчеркнул, что созданная Мишустиным «гибкая при внешней формализованности» система исполнительной власти выдерживает все «идеальные штормы». Так, во время коронавируса для исключения длительных согласований был создан оперативный штаб, а в октябре 2022-го — координационный совет для обеспечения нужд СВО.

«Экономическая теория до сих пор не осмыслила потрясающий результат бюджетной политики Мишустина, филигранной точечной поддержкой самых разных сфер жизни во многом компенсировавшей чрезмерно жесткую финансовую политику либералов и кратко ослабившей ее разрушительные последствия в условиях непрекращающихся внешних шоков», — считает Делягин.

Парламентарий перечислил все меры «беспрецедентной поддержки российской экономики», принятые правительством в 2022 году в ответ на «беспрецедентный масштаб санкционной агрессии». В первую очередь он назвал пакет помощи экономике «в виде 100 инициатив на 1 трлн рублей». В частности, по его словам, была организована системная поддержка торговле со странами ЕАЭС, которая выросла в результате на десятки процентов. Кроме того, субъекты МСП получили отмену налоговых проверок и доступ к льготным кредитам на рефинансирование старых и на расширение производства, причем ставка по ним порой снижалась до 1% годовых. Также бизнесу продлили сроки уплаты обязательных взносов в Фонд социального страхования. Авиакомпании, лишенные многих зарубежных рейсов, получили 150 млрд рублей, молодым (до 25 лет) бизнесменам предложили гранты до 500 тыс. рублей (в Арктике – до 1 млн.). Еще 40 млрд рублей правительство направило на создание временных вакансий, повышение квалификации промышленных работников и обучение безработных.

«В результате расходы федерального бюджета оказались выше планового уровня в 1,3 раза – на 7,4 трлн рублей, или на 5,1% ВВП. Прирост средств предприятий за счет отсрочки по страховым взносам во II и III кварталах оценивается еще в 0,5% ВВП; таким образом, в целом дополнительная поддержка экономики и социальной сферы правительством Мишустина составила 5,6% ВВП, — и эти средства обеспечили устойчивость и жизнеспособность нашего общества в тяжелейших условиях», — резюмировал экономист.