Денежная база за неделю подросла на 4,6 млрд рублей

Объем денежной базы в узком определении в России на 20 января составил 16 трлн 397,6 млрд рублей. За неделю показатель вырос на 0,03%, или на 4,6 млрд рублей, следует из материалов, опубликованных на сайте Банка России.

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Согласно данным регулятора, 13 января объем денежной базы в узком определении был равен 16 трлн 393 млрд рублей. Абсолютного рекорда денежная база в узком определении достигла 4 марта 2022 года — 17 трлн 231,6 млрд рублей, но уже к 18 марта показатель упал до 16 трлн 165,3 млрд рублей.

В пресс-службе ЦБ уточнили, что денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

