ООН: развитие мировой экономики в этом году резко замедлится

Прогноз Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам (DESA) развития глобальной экономики на этот год – 1,9%. Это более чем в полтора раза меньше 3%, предположительного прогноза на 2022 год. Ооновские экономисты называют ряд причин замедления: продовольственный и энергетический кризисы, события на Украине, инфляция, которая уже много месяцев остается на высоком уровне; проблемы с климатом. Многим как развитым, так и развивающимся странам в 2023 году будет угрожать рецессия, пишет генсек ООН Антониу Гутерриш в предисловии к 178-страничному прогнозу.

В 2024 году рост глобальной экономики согласно прогнозу ООН составит скромные 2,7%, но лишь в том случае, если инфляция в текущем году снизится. Кстати, снизил прогноз по развитию глобальной экономики в текущем году и Всемирный банк с прежних 3% до 1,7%.

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Проноз МВФ, правда, сделанный еще в октябре 2022 года, несколько оптимистичнее: 2,7% в 2023 году. Глава МВФ Кристалина Георгиева заявила на Форуме в Давосе, что нынешний год будет трудным, но, по ее мнению, глобальной рецессии удастся избежать.

На пресс-конференции, посвященной выходу прогноза DESA, глава отдела экономического развития управления Шантану Мукерджи подчеркнул нарастание неравенства в доходах. В 2019-21 гг., по его данным, средний доход наиболее богатых 10% населения планеты вырос на 1,2%, а 40% наиболее бедных жителей Земли снизился на 0,5%, т.е. доходы богачей в 42 раза выше доходов бедняков.

ООН ожидает, что российская экономика сократится на 2,9% в 2023 году, если ничего не изменится. При этом в докладе подчеркивается, что ВВП РФ сократился примерно на 3% в 2022 году, когда прогнозировалось падение на 10-15%.

В этом году произойдет замедление экономического развития в США, Европе и других развитых странах. В США, к примеру, согласно прогнозам, ВВП в 2023 году вырастет всего лишь на 0,4%, что почти в 5 раз ниже предполагаемого развития в прошлом году (1,8%). Прогноз по развитию европейской экономики еще ниже – 0,2% (в 2022 г. прогнозируются 3,3%). Британской экономике предсказывают в этом году спад на 0,8%. Там рецессия, кстати, началась во второй половине прошлого года. Экономика Китая в прошлом году, предположительно, прибавила лишь 3%. В этом году рост может составить 4,8%.

Среди развитых стран наименьшие трудности, считают в ООН, ждут экономику Японии. ВВП в этом году вырастет на 1,5%, т.е. почти столько же, сколько в прошлом (1,6%).

Ускоряется развитие экономик Восточной Азии: с 3,2% в прошлом году до 4,4% в 23-м. В Южной Азии, напротив, ожидается замедление: с 5,6% в 2022 году до 4,8% в этом. Тем не менее, рост экономики Индии ожидается на уровне 5,8%, что лишь немного ниже 6,4%, ожидаемых в этом году.

Относительно неплохая обстановка будет в Западной Азии благодаря высоким ценам на энергоносители, экспортерами которых они и являются. Те же страны региона, которые не добывают нефть или газ, будут испытывать такие же трудности, что и остальная планета. У этих стран предполагаемый рост ВВП в 2023 году может составить 3,5%. В прошлом году он предположительно был 6,4%.

Очень сложная обстановка сложилась в Африке, которой приходится бороться с множеством вызовов. Рост африканской экономики, похоже, составит в 2022 году 4,1%, а в этом – на 3,8%.

Рост экономик стран Латинской Америки и Карибского бассейна может составить в текущем году всего лишь 1,4%. В прошлом ожидается рост на 3,8%. Причем, главные экономики региона: Бразилия, Аргентина и Мексика будут развиваться особенно медленно.

Для наименее развитых стран прогноз на 2023 год – 4,4%, т.е. приблизительно столько же, сколько было, предположительно, в прошлом году. В 2030 году экономика этих стран должна вырасти на 7%.

