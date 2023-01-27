Эксперт: западные лидеры начинают понимать, что Россию им не победить

Западные лидеры начинают понимать, что Россию победить им не удастся. Так, министр обороны ФРГ Борис Писториус признался, что не видит причин для радости от отправки танков Leopard 2 в зону боевых действий на Украине, так как понимает, что на ходе спецоперации это никак не повлияет.

Ещё боле чёткий сигнал поступил от руководителя американского объединенного комитета начальников штабов, генерала Марка Милли сказавшего, что Россию победить невозможно, и остаётся лишь как-то осознавать эту реальность и действовать, исходя из неё.

По словам старшего научного сотрудника Академии военных наук Владимира Прохватилова, на Западе действительно стали понимать, что с Россией им не справиться. Именно поэтому, как напомнил он, на рамштайновской конференции случился скандал.

«Все западные военные выступали против отправления танков в зону боевых действий, но демократам в США во главе с Байденом нужна к 2024 году хоть какая-то перемога, хоть какой-то результат, чтобы не пролететь на выборах, и поэтому подконтрольный Вашингтону генсек НАТО Столтенберг настаивает на дальнейшей накачке Украины оружием», – цитирует эксперта Общественная служба новостей.

Собеседник ОСН при этом считает, что тот же глава Минобороны ФРГ Писториус – далеко не дурак и прекрасно всё понимает. Например, то, что военно-промышленный комплекс Германии полностью разорён годами бездействия. И чтобы всё восстановить, необходимо минимум 5-7 лет, а в нынешней геополитической обстановке, когда всё рушится, и того больше.

«Такого системного кризиса капитализма мир ещё не видел, да ещё и с этой зелёной энергетикой привязались. Сейчас промышленные капиталы из Старого Света уходят за океан, поэтому те же немцы сильно злятся на Байдена, который стимулирует такой переход. В этой ситуации отдавать Киеву танки и прочее вооружение – означает, самим себя обезоруживать, вкладываясь в проигрышное дело», – резюмировал Прохватилов.

Как ранее писал «Эксперт», в Германии опасаются, что Россия объявит им войну из-за передачи танков Leopard Украине.