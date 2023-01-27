Французский производитель электрооборудования Legrand сообщил о решении уйти из РФ

Французская группа Legrand заявила о прекращении деятельности в России, при этом сообщается, что предприятие в Ульяновской области продолжит работу.

«В свете последних событий, в том числе растущей сложности операций и неопределенности, Legrand решила отказаться от своих операций в России и в настоящее время рассматривает варианты передачи своего контроля своевременно и организованно», — говорится в сообщении пресс-службы компании, опубликованном на ее сайте.

Уточняется, что на деятельность Legrand в РФ в прошлом году приходилось около 1,5% продаж. «По состоянию на 31 декабря 2022 года балансовые риски группы в отношении России, включая валютные резервы, составили около 200 млн евро, из которых около 150 млн евро будут отражены в консолидированной финансовой отчетности за 2022 год как обесценение активов, без влияния на скорректированный операционный доход», — указывается в пресс-релизе.

В компании считают решение лучшим вариантом для соблюдения всех требований законодательства и для обеспечения «долгосрочной непрерывности местных операций для своих сотрудников и клиентов».

По словам губернатора Ульяновской области Алексея Русских, который провел встречу с гендиректором Legrand в России и СНГ Паскалем Деконсом и главой принадлежащего группе АО «Контактор» Людмилой Некрасовой, группа была вынуждена покинуть страну под давлением санкций. «Несмотря на внешнеполитические обстоятельства, завод в нашем регионе продолжит работать в своем обычном режиме. Коллектив будет сохранен», — подчеркнул губернатор. Он уточнил, что все детали решения французской группы были проработаны, российская сторона получила «ряд гарантий». Чиновник сообщил также, что сейчас идут переговоры с потенциальными инвесторами, и добавил, что ульяновское предприятие обеспечено материалами на несколько месяцев вперед.

Группа Legrand входит в число ведущих мировых производителей электротехнического оборудования. Компания построила в ульяновском индустриальном парке «Заволжье» завод по производству низковольтного коммутационного оборудования, объем инвестиций составил около 1,5 млрд руб. На новую площадку планировалось перевести часть производства предприятия «Контактор», купленного французской группой в 2007 году.