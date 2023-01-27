Иммерсивное шоу «Лубянский гример»

Спектакль проходит в исторической усадьбе Салтыковых-Чертковых, которую в разные годы посещали Пушкин, Гоголь, Жуковский, Гиляровский. Затем здесь располагалась первая публичная библиотека, в которой Л. Н. Толстой работал над романом «Война и мир», а в советское время здесь проходили съёмки кинофильма «Семнадцать мгновений весны».

Постановка переносит в атмосферу русского крепостного театра начала XIX столетия. В уникальных интерьерах старинного дворянского особняка одновременно разворачиваются два захватывающих сюжета: один посвящен любви и верности двух крепостных, другой – истории рождения русского профессионального театра.

В ходе спектакля зрителей делят на 4 маршрута, каждый из которых уникален, подразумевает посещение разных комнат особняка и раскрывает разные фрагменты единого сюжета. А последний зал, у главной сцены, готовит глубокую драматическую развязку, где крепостные артисты покажут красочную индийскую интермедию. Здесь же зритель и узнает о судьбе главных героев спектакля. Ощутить полную погруженность в закулисный мир домашнего театра начала XIX столетия и исторический дух, витающий в стенах особняка, позволит посещение всех четырех маршрутов иммерсивной постановки.