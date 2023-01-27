Из Индии пришли хорошие новости по российской нефти

Индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и компании, установившие в прошлом году много рекордов по импорту российской нефти, не собираются останавливаться на достигнутом и готовы еще больше увеличить ее закупки. К примеру, в декабре 2022 года, по данным компании Vortexa, они покупали в среднем рекордные 1,2 млн баррелей нефти в день, а в первые две недели января прибавили еще почти 100 тыс. бар./д.
Естественно, в основе такого астрономического взлета интереса к нефти из России лежит прагматизм. Все дело в том, что российские компании после закрытия Европы и переориентации нефтяных потоков на восток (сейчас в Азию идет до 90% российской нефти) начали продавать нефть азиатским покупателям с солидной скидкой, позволяющей им продавать нефтепродукты, сделанные из этой нефти, в те же Европу и США, которые ввели санкции против российской «нефтянки», с большой выгодой для себя. Все очень просто: через неделю вступает в силу европейское эмбарго уже на российские нефтепродукты. Следовательно цена на них и, в первую очередь, на дизельное топливо вновь пойдет вверх и следовательно прибыль индийских НПЗ, продающих европейцам фактически российский дизель при условии изготовления его из по-прежнему дешевой нефти, тоже вырастет. Bloomberg побеседовал с индийскими переработчиками, которые заявили о готовности еще больше увеличить в феврале импорт нефти из России
«Это является своего рода круговой торговлей,- объясняет Мукеш Садев из Rystad Energy.- Индия покупает российскую нефть, от которой отказались западные покупатели, перерабатывает ее и продает нефтепродукты тому же Западу».
Естественно, в Европе и США прекрасно знают, что покупают фактически российские нефтепродукты, при переработке которых в российскую нефть в лучшем случае могут ради приличия добавить совсем немного другой нефти, но предпочитают закрывать глаза на нарушение своих же санкций.
«После введения европейского запрета в декабре перераспределение (потоков) российской нефти проходит намного глаже, чем ожидали большинство участников рынка,- приводит Bloomberg слова Серены Хуан, возглавляющей в Vortexa аналитический отдел по Азиатско-тихоокеанскому региону.- России удалось убедить индийские НПЗ увеличить закупки ее нефти».
Стремительный рост импорта индийскими НПЗ российской нефти происходит за счет нефти из стран членов ОПЕК. Доля картельной нефти в нефтяном импорте Индии в апреле-декабре 2022 года, по правительственным данным, составила 62%. Между тем, в апреле-декабре 2021 года она составляла ок. 71%. В январе этот показатель еще больше уменьшился, но все равно потенциал увеличения импорта российской нефти за счет нефти ОПЕК имеется. При условии, конечно, сохранения или, тем более, увеличения выгоды переработчиков. В Bloomberg подсчитали, что скидки обходятся российскому бюджету приблизительно в 4 млрд долларов в месяц.
Чем больше будет разница между ценой нефти из России и картельной нефти (главным образом, Саудовской Аравии и ОАЭ), тем больше будут индийцы покупать российской нефти.
В Европе, между тем, собираются вводить потолок цен и на российские нефтепродукты. Чаще всего упоминаются 100 долларов за баррель дизельного топлива и 45 долларов за баррель мазута.