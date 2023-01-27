Из Индии пришли хорошие новости по российской нефти

Индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и компании, установившие в прошлом году много рекордов по импорту российской нефти, не собираются останавливаться на достигнутом и готовы еще больше увеличить ее закупки. К примеру, в декабре 2022 года, по данным компании Vortexa, они покупали в среднем рекордные 1,2 млн баррелей нефти в день, а в первые две недели января прибавили еще почти 100 тыс. бар./д.

Естественно, в основе такого астрономического взлета интереса к нефти из России лежит прагматизм. Все дело в том, что российские компании после закрытия Европы и переориентации нефтяных потоков на восток (сейчас в Азию идет до 90% российской нефти) начали продавать нефть азиатским покупателям с солидной скидкой, позволяющей им продавать нефтепродукты, сделанные из этой нефти, в те же Европу и США, которые ввели санкции против российской «нефтянки», с большой выгодой для себя. Все очень просто: через неделю вступает в силу европейское эмбарго уже на российские нефтепродукты. Следовательно цена на них и, в первую очередь, на дизельное топливо вновь пойдет вверх и следовательно прибыль индийских НПЗ, продающих европейцам фактически российский дизель при условии изготовления его из по-прежнему дешевой нефти, тоже вырастет. Bloomberg побеседовал с индийскими переработчиками, которые заявили о готовности еще больше увеличить в феврале импорт нефти из России