Металлурги отправились в погоню за угольщиками

После утренних раздумий о том, что же делать в последний день недели, инвесторы решили потащить рынок вверх. Внешний фон этому не особо благоволил, поскольку американские фьючерсы торговались в районе вчерашнего закрытия, а цены на металлы и не думали отскакивать после просадки в ходе торгов в Азии. Только нефть подросла на процент, уйдя чуть выше $88 за баррель.

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