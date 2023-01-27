После утренних раздумий о том, что же делать в последний день недели, инвесторы решили потащить рынок вверх. Внешний фон этому не особо благоволил, поскольку американские фьючерсы торговались в районе вчерашнего закрытия, а цены на металлы и не думали отскакивать после просадки в ходе торгов в Азии. Только нефть подросла на процент, уйдя чуть выше $88 за баррель.
Металлурги отправились в погоню за угольщиками
Рынок акций уверенно вырос без каких-либо видимых причин — в том числе резко выросли акции «Сургутнефтегаза». Рубль продолжает слабо дешеветь.
Коллаж: Тамара Ларина
Реклама
Новости партнеров