Финансовые рынки Фондовый рынок

Металлурги отправились в погоню за угольщиками

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
27 января 2023, 20:00

Рынок акций уверенно вырос без каких-либо видимых причин — в том числе резко выросли акции «Сургутнефтегаза». Рубль продолжает слабо дешеветь.

Коллаж: Тамара Ларина