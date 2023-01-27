Минобороны сообщило о новых успехах ВС РФ в ходе спецоперации на Украине

Министерство обороны России на брифинге 27 января сообщило о новых успехах ВС РФ в ходе специальной военной операции, которая продолжается на Украине.

По словам официального представителя ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, 26 января ВС РФ нанесли массированный ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также БПЛА по объектам системы энергетики, которые обеспечивали функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины.

Все цели массированного удара были достигнуты, назначенные объекты поражены, в результате удара сорваны перевозки вооружений и боеприпасов в районы боевых действий, в том числе поставленных странами НАТО. Кроме того, нарушена работа производственных мощностей предприятий по ремонту и восстановлению военной техники ВСУ.

На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий «Южной» группировки ВС РФ за сутки уничтожено более 80 украинских военнослужащих, 3 пикапа, 3 боевые машины пехоты, 2 гаубицы Д-30, гаубица Д-20, гаубица «Мста-Б», танк, самоходная артиллерийская установка производства США М109 Paladin и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Купянском направлении артиллерия «Западной» группировки ВС РФ нанесла огневое поражение живой силе и технике подразделений 103-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Песчаное и 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Синьковка (Харьковская область). Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, 2 автомобиля, артиллерийская система М-777 производства США и гаубица Д-20.

На Красно-Лиманском направлении ударами армейской авиации и огнём артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям 24-й и 92-й механизированных бригад Украины в районах Островского (Харьковская область) и Стельмаховки (ЛНР). Потери противника составили до 40 военнослужащих убитыми и ранеными, 3 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, гаубица Д-20, а также артиллерийская система М-777 производства США. Кроме того, в районе населенного пункта Щурово (ДНР) уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях продолжилось наступление российских сил, которые заняли новые выгодные рубежи, и нанесли огневое поражение подразделениям 72-й механизированной бригады украинских военных в районе Угледара, а также подразделению 108-й бригады территориальной обороны в районах Пречистовки и Новоселки в (ДНР). Общие потери ВСУ за последние сутки здесь составили до 65 военнослужащих, 3 автомобиля, 2 боевые бронированные машины, 2 радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37, танк и гаубица Д-20.

На Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы ВС РФ уничтожили установку РСЗО «Град», артиллерийскую система М-777 производства США, а также склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.

Российские системы ПВО сбили в районе населённого пункта Угледар (ДНР) сбили самолёт Су-25 воздушных сил Украины. Уничтожено 11 украинских БПЛА в районах населённых пунктов Берестовое (Харьковская область), Пролетарка, Малая Кардашинка (Херсонская область), Мирное (Запорожская область), Кременная, Оборотновка, Баранниковка (ЛНР), Угледар, Новомайорское и Никольское (ДНР). Кроме того, российские ПВО перехвати 14 снарядов РСЗО «Ольха», «Ураган» и HIMARS в ЛНР, ДНР и Херсонской области.

Всего с начала СВО ВС РФ уничтожили 380 украинских военных самолётов, 204 вертолёта, 2 967 БПЛА, 402 ЗРК, 7 644 танка и других боевых бронированных машин, 991 боевую машину РСЗО, 3 932 орудия полевой артиллерии и миномётов, а также 8 191 единица специальной военной автомобильной техники.

Как ранее писал «Эксперт», на брифинге 26 января Конашенков сообщил, что на Красно-Лиманском направлении ударами авиации и артиллерийским огнём группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе Ямполовки (ДНР), а также Серебрянского лесничества. Потери противника здесь составили до 70 военнослужащих убитыми и ранеными, 4 артиллерийских системы производства США М-777 и 2 боевые бронированные машины.