Минпромторг предложил официально перевести новые регионы на московское время

Минпромторг разработал законопроект, закрепляющий переход четырех новых регионов РФ с киевского на московское время.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В ближайшее время ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области войдут в состав 2-й часовой зоны, где действует московское время», — указывается в сообщении.

Уточняется, что документ внесен в правительство РФ.

До этого все четыре региона жили по киевскому времени, UTC+2, то есть на час меньше, чем в Москве, и UTC+3 летом.

«В настоящее время в новых субъектах де-факто действует московское время, а новый законопроект закрепляет этот порядок нормативно», — сказано в сообщении.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ о включении в состав России Херсонской, Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик 30 сентября 2022 года.