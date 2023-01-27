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Nasdaq: удвоение Золотого Дракона

Глеб Баранов
27 января 2023, 00:24

Пока КНР празднует Новый год, индекс Nasdaq Golden Dragon China, отслеживающий акции китайских компаний, торгующиеся в США, и не думает отдыхать. Он взлетел вчера до семимесячного максимума – его прирост от октябрьского дна превысил 100%

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