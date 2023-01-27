Материковый Китай вчера все еще отмечал Новый год, так что биржи здесь были закрыты. Однако это не смогло помешать росту китайских акций в других местах. Рынок Гонконга в четверг вышел с праздников – и в первый же рабочий день индекс Hang Seng подскочил на 2,4%, обновив 11-месячный максимум.
Nasdaq: удвоение Золотого Дракона
Пока КНР празднует Новый год, индекс Nasdaq Golden Dragon China, отслеживающий акции китайских компаний, торгующиеся в США, и не думает отдыхать. Он взлетел вчера до семимесячного максимума – его прирост от октябрьского дна превысил 100%
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