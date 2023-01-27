«Норникель» и «Росатом» подали заявку на участие в аукционе на Колмозерское месторождение лития

На аукционы по крупнейшим месторождениям лития в Мурманской области — Колмозерскому и Полмостундровскому — поданы первые заявки.

Об этом пишет «Интерфакс». Агентство отмечает, что в настоящий момент литий, который является одним из главных элементов аккумуляторов, в том числе для электромобилей, в России не добывается.

Точное число участников торгов будет известно 30 января. На сегодняшний день известно, что заявку на участие в аукционе на Колмозерское месторождение подало ООО «Полярный литий», которое является совместным предприятием госкорпорации «Росатом» и компании «Норникель». Заявку на Полмостундровское месторождение направило АО «Арктический литий».

Накануне, 26 января, было объявлено, что аукцион на Колмозерское месторождение назначен на 14 февраля. Стартовый платеж — 1 562 233 000 руб., шаг аукциона — 156,223 млн руб. На эту же дату назначен Аукцион на Полмостундровское месторождение, стартовая цена установлена на уровне 611 млн руб.

Колмозерское месторождение лития считается крупнейшим в РФ (18,9% отечественных запасов, 75 млн тонн) и наиболее перспективным. Также оно содержит запасы ниобия, тантала и бериллия. Прогнозные ресурсы оксида лития по категории P1 составляют 152,6 тыс. т, пентоксида тантала — 1215 т, пентоксида ниобия — 1485 т.

Аукционы на Колмозерское и Полмостундровское месторождения были объявлены правительством РФ в конце декабря. По словам губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, разработка принесет в региональный бюджет около 185 млрд руб. и позволит создать свыше 1000 рабочих мест.

Минприроды выставляло объект на торги и ранее, однако покупателей не находилось из-за высокой суммы разового платежа.

О том, что «Норникель» и «Росатом» думают о создании совместного предприятия по разработке Колмозерского месторождения лития в Мурманской области, сообщалось в апреле прошлого года.

Предприятие «Полярный литий» зарегистрировано в июле 2022 года в Москве. Соглашение о совместных проектах по освоению Колмозерского месторождения и дальнейшей глубокой переработке литиевого сырья госкорпорация и горно-металлургическая компания подписали в апреле 2022 года.

В сентябре было зарегистрировано основанное в Мончегорске АО «Арктический литий». Уставный капитал компании — 1 млн руб. Учредители не раскрываются. Гендиректор предприятия — Дмитрий Высоцкий, ранее выступавший совладельцем и руководителем строительных компаний в Москве и Ставропольском крае. Сейчас топ-менеджеру принадлежат 25% в столичной компании «Сандастриал», производящей бетон.