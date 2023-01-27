Пакистан в апреле начнет закупки российской нефти

Пакистан приступит к закупкам сырой нефти из РФ в апреле после согласования всех коммерческих условий ее импорта, включая оплату в пакистанской национальной валюте, сообщает ТАСС со ссылкой на государственного министра нефти Пакистана Мусадика Малика.

Статья по теме: Россия готова подписать документы по газопроводу «Пакистанский поток»

«В марте будут согласованы все коммерческие условия соглашения с Россией, после чего в апреле в Пакистан начнет поступать российская дешевая сырая нефть», — цитирует госминистра агентство. Ее поставки, по мнению Малика, позволят закрыть до 35% потребностей страны.

Договоренность с Россией о поставках легла в основу разработанного в Пакистане комплексного плана энергетической безопасности. Он предусматривает импорт из РФ сырой нефти, трубопроводного газа, сжиженного природного газа (СПГ) и других видов топлива. По словам госминистра, в следующем зимнем сезоне Пакистан сможет закупать спотовые партии СПГ у двух российских компаний, которые определит правительство РФ.

