Правительство к 1 марта уточнит методику определения цен на нефть при налогообложении

Президент РФ Владимир Путин предписал кабмину до 1 марта уточнить методику определения цен на нефть и нефтепродукты, применяемую при налогообложении нефтяных компаний.

«Представить предложения по уточнению методики определения цены на нефть и нефтепродукты, применяемой в целях налогообложения организаций нефтяной отрасли, для минимизации негативного влияния на доходы федерального бюджета с учетом особенностей формирования индикативных цен на нефть в условиях санкционных ограничений», — указывается в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Уточняется, что поручение дано по итогам совещания с правительством, состоявшегося 11 января. Ответственным за его выполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Как ранее писал «Эксперт», по мнению аналитика компании Kpler Виктор Катона Москве удалось отбить первую атаку ценового потолка на российскую нефть, введенного 5 декабря 2022 года членами G-7 и примкнувшими к ним странами. Доходы от продажи российской нефти снизились значительно ниже, чем показывали расчеты экономистов перед введением потолка, отмечают специалисты.