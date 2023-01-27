Прибыль российских банков в 2023 году может превысить 1 трлн рублей

По прогнозам Банка России, прибыль банковского сектора РФ по итогам 2023 года может превысить 1 триллион рублей, если не случится новых потрясений. Об этом заявил в ходе пресс-конференции директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов, передает «Интерфакс».

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«С прогнозами надо всегда делать оговорки, — пояснил Данилов. — Если только не будет ну уж совсем каких-то непредвиденных новых потрясений, то результат будет сильно лучше, чем в прошлом году. Я думаю, выше чем триллион будет прибыль».

Как ранее сообщал «Эксперт», по итогам 2022 года банки смогли компенсировать убытки первого полугодия и выйти на итоговую прибыль в 203 млрд рублей.

