Путин подписал закон о повышении акцизов на сигареты и папиросы

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении с марта ставки акцизов на сигареты и папиросы. Норма также распространится на табак для нагревания и жидкости для электронных сигарет — вейпов. При этом на сами вейпы акцизы будут отменены.

На прошлой неделе Госудума приняла в третьем чтении закон о внеплановом повышении акцизных ставок на товары для курения.

Согласно ранее действовавшим положениям Налогового кодекса (НК), акциз на сигареты и папиросы в 2023 году составлял 2 552 рубля за 1 тысячу штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 467 рублей за тысячу штук. В 2024 и 2025 годах НК предполагал постепенное увеличение акцизных ставок.

Согласно принятым поправкам, размер акциза повышается на 2% и с 1 марта по 31 декабря 2023 года составит 2 603 рубля за 1 тысячу штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 536 рублей за тысячу. В 2024 и 2025 годах запланированная индексация будет произведена уже исходя из новых ставок.

На 10,6% повышается акциз на табак и табачные изделия, предназначенные для использования в системах нагревания табака. Сейчас ставка на них составляет 7 839 рублей за 1 килограмм, с 1 марта 2023 года она будет установлена на уровне 8 669 рублей за килограмм. Соответствующим образом запланировано повышение акцизов в 2024 и 2025 годах.

На 11%, то есть, с 18 до 20 рублей за 1 миллилитр, повышается акциз на жидкости для электронных систем доставки никотина. При этом принятый закон реформирует порядок взимания таких акцизов, изымая из-под них сами электронные системы и сохраняя только на содержащуюся в них жидкость независимо от того, одноразовое или многоразовое применение предполагает устройство. Соответствующие повышения запланированы на 2024 и 2025 годы.