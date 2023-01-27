Путин поручил правительству повысить МРОТ с опережением уровня инфляции

Кабинет министров РФ должен до 1 июля 2023 года увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

Соответствующее поручение президента РФ Владимира Путина опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Обеспечить повышение в 2023 году минимального размера оплаты труда с опережением темпов роста инфляции и роста среднемесячной заработной платы в стране в 2023 году», – говорится в этом документе.

Кроме того, глава государства Путин поручил представить к июлю предложения по дальнейшему увеличению МРОТ. Также Путин поручил правительству обеспечить ускорение роста реальных зарплат и снижение уровня бедности. Помимо этого, речь в документе идёт об увеличении продолжительности жизни и рождаемости. Срок исполнения поручения президента – до 1 марта 2023 года, далее – один раз в месяц.

Российский лидер поручил правительству утвердить программы развития Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, предусмотрев на этих территориях достижение к 2030 году среднероссийских показателей уровня жизни.

Как ране писал «Эксперт», согласно закону, который в декабре 2022 года подписал Путин, с 1 января 2023 года МРОТ в РФ равняется сумме 16 242 руб. в месяц. С 1 июня прошлого года он составлял 15 279 руб. Таким образом, МРОТ вырас на 6,3%.

Кроме того, с 1 января 2023 года по 31 декабря 2024 года приостанавливается действие частей 2 и 4 статьи 1 ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» об исчислении МРОТ исходя из величины медианной заработной платы и установлении соотношения МРОТ и медианной зарплаты в размере 42%.

Уточняется, что в соответствии с новой нормой МРОТ на 2023 и 2024 годы будет устанавливаться ежегодно федеральным законом и исчисляться исходя из темпа роста минимального размера оплаты труда, превышающего на три процентных пункта темп роста величины прожиточного минимума трудоспособного населения по РФ на 2023 и 2024 годы, по отношению к указанной величине, установленной на предшествующий год.