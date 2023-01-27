РФ и Эритрея проработают возможность логистического использования порта и аэродрома Массауа

Россия и Эритрея намерены проработать детали возможного использования логистического потенциала порта Массауа и транзита через воздушную гавань города.

Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД африканской республики заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Среди перспективных планов, которые предстоит детально проработать, упомяну возможности использования логистического потенциала порта Массауа и аэропорта. Аэропорт Массауа представляет интерес с точки зрения его транзитных возможностей», — заявил Лавров. По его словам, партнеры Москвы заинтересованы в изучении этого вопроса.

Также глава российской дипломатии сообщил, что стороны по межправительственный линии создают механизм консультаций по торговле, экономике и инвестициям; одновременно с этим планируется стимулировать прямые контакты между бизнес-сообществами, заинтересованными в совместных проектах, в том числе в горнодобывающем секторе, энергетике, сельском хозяйстве и IT.

Министр подчеркнул, что межправительственный механизм по экономическим вопросам будет рассматривать «конкретные шаги, которые необходимо предпринять, чтобы обезопасить наше сотрудничество от нелегитимных западных санкций». Кроме того, как рассказал глава МИД, России и Эритрея намерены укреплять нормативно-правовую базу отношений и готовы ускорить подписание ряда документов, среди которых меморандум о культурном сотрудничестве, включающий соглашение о взаимном признании образования.

Массауа — город и административный центр провинции Сэмиэн-Кэй-Бахри, он расположен на побережье Красного моря.