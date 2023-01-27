Россельхозбанк выступил якорным инвестором в облигациях первого выпуска «Российского экологического оператора»

Россельхозбанк (РСХБ) выступил якорным инвестором в облигациях первого выпуска «Российского экологического оператора» (РЭО), объем размещения составил 1,591 миллиарда рублей. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на информацию банка.

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«Мы выступили якорными инвесторами в облигациях ППК РЭО, тем самым обеспечив строительство индустриального комплекса обработки и утилизации ТКО в Тульской области, реализуемого в рамках нацпроекта "Экология"», — цитирует агентство председателя правления РСХБ Бориса Листова.

Заявки на облигации РЭО собирал 23 января, техническая часть размещения состоялась в среду. Организатор размещения — Россельхозбанк. Облигации предусматривают погашение в декабре 2032 года, выплату квартальных купонов, а также погашение амортизационными частями. Ставка первого купона установлена в размере 10,5% годовых, ставки последующих будут определяться исходя из уровня ключевой ставки ЦБ РФ плюс 3 процентных пункта. Плавающая ставка купона, по словам Листова, позволит защитить инвесторов от колебаний рынка.

Облигации имеют целевой характер и предусматривают направление денежных средств на финансирование строительства индустриального комплекса обработки и утилизации ТКО. «Реализация подобных проектов позволит осуществить переход к экономике замкнутого цикла и будет способствовать сокращению расходов государства на ликвидацию накопленного экологического ущерба», — добавил представитель банка.

РСХБ и РЭО заключили соглашение об инвестиционном сотрудничестве в области обращения с твердыми коммунальными отходами в апреле 2022 года.